声優の山崎たくみが16日までにXを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる、声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。「…和佳奈ちゃんついこの前に病気療養のお知らせだったよね『まだまだ新人で！』『いやいや僕もだよー』なんて会話から30年以上同年代の訃報はしんどいよ」と悲報に心を痛めた。続けて「おつかれさまですゆっくり休んでね」と呼びかけた。