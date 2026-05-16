＜リョーマゴルフ 日高村オープン初日◇15日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞プロ14年目の32歳・江澤亜弥が、国内シニアツアーの新規大会で存在感を発揮している。今大会はシニアプロと女子プロが同じ舞台で争い、最終日にはジュニアゴルファーも加わる新しいスタイル。普段は同じ組で回ることのない選手のプレーから、多くの学びを得られるのも特徴だ。