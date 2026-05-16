日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１６日、サッカーＷ杯日本代表が発表されたことを報じた。６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手が１５日、都内のホテルで行われた会見で発表された。２大会連続で指揮する森保一監督が２６人の名前を一人ひとり読み上げ、優勝を目指す運命のメンバーが決定した。ＭＣの中山秀征は「２６人のうち２３人が海外で活