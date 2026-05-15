FA杯では決勝まで勝ち進んでいるチェルシーだが、プレミアリーグの方では9位と大苦戦のチェルシー。シーズン途中から指揮官を務めていたリアム・ロシニアーも解任し、クラブは混乱状態だ。来季へ新指揮官を迎えることになるが、候補の1人に挙げられているのがレアル・マドリードを離れたシャビ・アロンソだ。レアルでは上手くいかなかったが、アロンソの評価に傷がついたわけではない。レヴァークーゼンではブンデスリーガ無敗優勝