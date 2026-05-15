ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、清春（Vo）と人時（B）によるロックバンド・黒夢が名盤2作を完全リレコーディングした初のセルフカバーアルバム・リリースのニュースをピックアップ。黒夢黒夢が、1997年発表の『Drug Treatment』と1998年発表の『CORKSCREW』というオリジナルアルバム2作を完全リレコーディングした、初のセルフカバーアルバム（2仕様／初回限定盤・通常盤）を2