卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（世界卓球）」が4月28日から5月10日にかけて行われ、日本男子は2016年クアラルンプール大会以来となる決勝進出を果たし、銀メダルを獲得した。近年は国際大会でメダルを逃すこともあった日本男子だが、ここ数年で戦力の底上げに成功。復調を印象付ける大会となった。 ■尻上がりに調子を上げた張本智 日本男子は前回2024年釜山大会では準々決勝