（屏東中央社）鹿児島県の藤本徳昭副知事が率いる訪問団が14日、交流協定を結んでいる南部・屏東県の周春米（しゅうしゅんまい）県長と面会した。双方はスマート教育やロケット発射場などに関する分野で交流を進め、引き続き関係を深化させたいとしている。両県は2024年に交流協定を締結した。周県長は、両県の交流が年々緊密になっているとし、県政府の支援を通じ、多くの民間団体や学校が鹿児島県を訪問していると説明。台日交流