中国電力ネットワークの変電所岡山・北区富吉2025年3月 岡山西警察署は、岡山市北区の変電所で工事中に爆発事故を起こし、作業員3人に重軽傷を負わせたとして、工事の現場責任者だった男性2人を業務上過失傷害の疑いで書類送検しました。 14日付で書類送検されたのは、工事を発注した中国電力ネットワークの現場責任者だった男性社員(63)と、工事を受注した会社の現場責任者だった男性社員(33)です。 警