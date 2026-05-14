北海道電力と歌志内市は5月13日、「脱炭素社会の実現および地域活性化に向けた包括連携協定」を締結した。北海道電力×歌志内市「脱炭素社会の実現および地域活性化に向けた包括連携協定」を締結本協定は、歌志内市と北海道電力が緊密に連携し、脱炭素化に向けたまちづくりの推進等に協働で取り組み、脱炭素社会の実現および一層の地域活性化を目指すことを目的に締結したもの。歌志内市は2023年2月27日、2050年までに二酸化炭素排