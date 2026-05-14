ピザーラのXが更新されました。【映像】ピザーラからのお知らせ「この度は、蒲田店において発生した不適切投稿によりご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。現在、事実確認および関係者への対応、全店舗における再発防止策の実施に取り組んでおります。対応状況につきましては、改めてご報告申し上げる予定です。尚、本日より公式SNSを再開させていただきます。引き続き、よろしくお願い申し上げます」（