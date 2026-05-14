14日、気温の上がった熊本県内は天気の急変に注意が必要です。各地の様子をライブカメラ（▼関連記事から）でご覧いただけます。 熊本空港（益城町） 阿蘇草千里 熊本駅（熊本・西区） 熊本市中心部（熊本・中央区） 天草市牛深 人吉市