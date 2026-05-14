5月13日、ソフトバンクグループ（SBG）が発表した2026年3月期連結決算は、大きな話題となっている。純利益は前期比約4.3倍の「5兆22億円」。日本企業の過去最高益を更新したというニュースがメディアを駆け巡り、「トヨタ超え」「AI時代の覇者」といった景気の良い言葉が独り歩きする。【こちらも】AIブームでゲーム株に逆風、ソニー・任天堂の分かれ目は価格転嫁力と需要しかし、投資家としてこの数字を眺めると、手放しで喜