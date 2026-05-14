マンチェスター・シティに所属するイングランド代表MFフィル・フォーデンが、プレミアリーグ通算100得点関与に到達した。クラブ公式サイトが伝えている。フォーデンは13日に行われたプレミアリーグ第31節延期分のクリスタル・パレス戦に先発出場すると、32分に華麗なヒールパスからアントワーヌ・セメニョの先制点をアシスト。さらに、40分にも巧みなトラップがそのままオマル・マルムーシュに繋がって追加点を演出するなど、8