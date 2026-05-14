14日（木）午後も大気の状態が不安定で、前日と同様、夜にかけて天気の急変、落雷、突風、降ひょうに注意が必要です。雷雨の可能性が高いのは関東甲信や東海ですが、それ以外の地域でも空が暗くなったら屋外に留まるのは避けた方が良さそうです。また、14日（木）は東海や西日本で気温が高いので、暑さによる体への負担も考慮に入れてください。15日（金）はようやく大気の状態が安定するため、ほとんどの地域で空模様をさほど気に