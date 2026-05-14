三井不動産が運営する「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」は5月19日〜9月30日、館内ショップの商品をまとめて試着・購入できるサービス「LaLa Pick(ララピック)」を実施する。LaLa Pick(ララピック)2025年の実証実験で高い評価を得たことを受け、より利便性を高めたアップデート版として展開する。今回の「LaLa Pick」は、前回よりもさらにスムーズな購買体験が可能になる。利用者は、各ショップで気になった商品を店頭の