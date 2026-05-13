ノア１３日の後楽園ホール大会で引退を控える新日本プロレスのタイガーマスクが、方舟マットに最後の爪あとを残した。７月７日新日本後楽園大会での引退を控えるタイガーは、ノアの丸藤正道たっての希望でこの日の大会に参戦。拳王と組んで丸藤、アレハンドロ組と激突した。２０１４年１２月の有明大会以来１１年５か月ぶりのノアマットで、旧敵・丸藤と相対したタイガーは激しい打撃戦からバックブリーカーを連発するなど軽