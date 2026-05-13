アイドルとして次々と自分の夢を叶えているRay㋲・櫻井優衣。そんな彼女の心を突き動かすものとは...？今回は、FRUIT ZIPPER加入前の意外な過去から、メンバーになるまでの“10年間”をフカボリします。FRUIT ZIPPERのメンバーになるきっかけに注目♡アイドル・櫻井優衣のサクセスロングインタビューグループでの東京ドーム公演、ソロライブの成功 etc.アイドルとして次々と自分の夢を叶えている櫻井優衣。その心を突き