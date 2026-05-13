SNSの「Threads」で、AIアカウントの「@meta.ai」の運用が始まりました。「@meta.ai」という文字を投稿すればこのアカウントが自動で返信するというシステムになっていますが、このアカウントをブロックできないことが話題となっています。Threads Users Are Pissed They Can't Block Meta's New AI Chatbothttps://www.engadget.com/2171113/threads-users-are-pissed-they-cant-block-metas-new-ai-chatbot/Meta won’t let you