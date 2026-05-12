オリックス２−０楽天（パ・リーグ＝１２日）―−オリックスは四回に西川、太田の適時打で２点を挙げ、連敗を２で止めた。継投で零封し、九里は七回途中無失点で３勝目。楽天は再三の好機を生かせず、５連敗。◇西武３−０ソフトバンク（パ・リーグ＝１２日）―−西武が５連勝で２位浮上。五回に石井の２ランで先制。渡辺が七回途中無失点の好投でソフトバンク戦の連敗を５で止めた。ソフトバンクは零封負けで３位に後退。◇