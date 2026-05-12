長野県内では12日午後6時ごろ、長野市や上田市などで停電が発生しました。中部電力パワーグリッドによりますと、県内では最大10万5000戸で停電したとみられます。原因は雷の影響だということです。長野県では夕方から局地的に雨雲が発達して、落雷を観測している所があります。中部電力パワーグリッドのホームページによると、雷が電線などに落ちて、電線・変圧器などの電気を送るための設備が損傷すると停電が発生することがある