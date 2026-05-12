香港ディズニーランド・リゾートは、現地時間6月12日（金）〜8月31日（月）の期間、朝から夜まで特別な“ピクサーづくし”の冒険が楽しめる夏限定イベント「ピクサー・サマー・フェス」を初開催する。【写真】幻想的！夜を彩る新たなプログラム「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」■夜を彩る新ナイトショーが登場今回開催される「ピクサー・サマー・フェス」は、おなじみのキャラクターたちが集結し、驚きとインタラクテ