香港ディズニー「ピクサー・サマー・フェス」初開催へ！ 夏限定の新ナイトショーやグッズを展開
香港ディズニーランド・リゾートは、現地時間6月12日（金）〜8月31日（月）の期間、朝から夜まで特別な“ピクサーづくし”の冒険が楽しめる夏限定イベント「ピクサー・サマー・フェス」を初開催する。
【写真】幻想的！ 夜を彩る新たなプログラム「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」
■夜を彩る新ナイトショーが登場
今回開催される「ピクサー・サマー・フェス」は、おなじみのキャラクターたちが集結し、驚きとインタラクティブな体験を通じて、リゾート全体をこれまで以上にダイナミックでエネルギーあふれるピクサーの世界へと彩る期間限定のイベント。
期間中は、夜を彩る新たなプログラムとして新ナイトショー「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」が初登場。友情をテーマにしたピクサーの名作ストーリーが、光り輝くドローンと、キャッスル・オブ・マジカル・ドリームやメインストリートUSA一帯に広がるプロジェクション演出で表現される。
また、『トイ・ストーリー』や『インサイド・ヘッド』など人気ピクサー作品のキャラクターたちがパーク内に大集合したグリーティングが行われるほか、アニメーション・アカデミーでは新たなイマーシブ体験として『トイ・ストーリー』のキャラクターの描き方を学べるプログラムが実施される。
さらに、夏の暑さを吹き飛ばすびしょ濡れ必至のパレード「ピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！」が復活。加えて、メインストリートUSAでは「フレンドタスティック！」も開催され、キャラクターたちが個性あふれるフロートに乗って日中のパークを華やかに盛り上げる。
そのほか、ピクサーをテーマにしたフード＆ドリンクの提供や、夏の思い出を彩るグッズの販売、多彩なアクティビティに参加できるホテル滞在といった、遊び心あふれる企画を用意。5月8日（金）からは、ホテル2連泊以上で30％オフになるプランなどお得な各種チケットも公式サイトで販売中だ。
【写真】幻想的！ 夜を彩る新たなプログラム「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」
■夜を彩る新ナイトショーが登場
今回開催される「ピクサー・サマー・フェス」は、おなじみのキャラクターたちが集結し、驚きとインタラクティブな体験を通じて、リゾート全体をこれまで以上にダイナミックでエネルギーあふれるピクサーの世界へと彩る期間限定のイベント。
また、『トイ・ストーリー』や『インサイド・ヘッド』など人気ピクサー作品のキャラクターたちがパーク内に大集合したグリーティングが行われるほか、アニメーション・アカデミーでは新たなイマーシブ体験として『トイ・ストーリー』のキャラクターの描き方を学べるプログラムが実施される。
さらに、夏の暑さを吹き飛ばすびしょ濡れ必至のパレード「ピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！」が復活。加えて、メインストリートUSAでは「フレンドタスティック！」も開催され、キャラクターたちが個性あふれるフロートに乗って日中のパークを華やかに盛り上げる。
そのほか、ピクサーをテーマにしたフード＆ドリンクの提供や、夏の思い出を彩るグッズの販売、多彩なアクティビティに参加できるホテル滞在といった、遊び心あふれる企画を用意。5月8日（金）からは、ホテル2連泊以上で30％オフになるプランなどお得な各種チケットも公式サイトで販売中だ。