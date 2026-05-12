&TEAMのフウマとタキが、無邪気な姿でファンを魅了した。5月11日、&TEAMの公式インスタグラムが更新され、「Pikapika」というコメントとともに写真が投稿された。【写真】フウマ＆タキ、“ポケモン愛”全開ショット公開された写真には、ポケパーク カントーを訪れたフウマとタキの姿が収められている。特に、カチューシャを着けたり、キャラクターたちと写真を撮ったりする無邪気な姿が視線を奪った。これまで“ポケモン愛