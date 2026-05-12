任期満了に伴う東成瀬村の村長選挙が告示され、現職の備前博和氏が無投票で2回目の当選を果たしました。備前氏は村の将来を担う人材の育成などに力を入れながら、持続可能な村政運営に取り組む考えを示しています。無投票で2回目の当選を果たしたのは現職の備前博和氏65歳です。村の職員として議会事務局長や総務課長などを歴任し、4年前の2022年の村長選挙では無投票で初当選していました。備前博和氏 第一声「いままでのダム特需