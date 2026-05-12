任期満了に伴う東成瀬村の村長選挙が告示され、現職の備前博和氏が無投票で2回目の当選を果たしました。



備前氏は村の将来を担う人材の育成などに力を入れながら、持続可能な村政運営に取り組む考えを示しています。



無投票で2回目の当選を果たしたのは現職の備前博和氏65歳です。



村の職員として議会事務局長や総務課長などを歴任し、4年前の2022年の村長選挙では無投票で初当選していました。





備前博和氏 第一声「いままでのダム特需もなくなり人口減少も急激に進行します。これによって村の行政そして財政も一層厳しくなります」「課題が山積する村、だからこそ40年の行政経験を持つ私がこれからの村を担っていかなければならない」11日時点の人口が2,153人の東成瀬村。出生数は2018年度以降一桁台が続いていて、昨年度は6人でした。一方で村の高齢化率は44.5パーセントで、村の大きな課題となっています。備前氏は「村づくりは人づくり」をスローガンに、産業や地域を担う人材育成に力を入れながら、持続可能な村政運営に取り組む考えを示しています。東成瀬村の村長選挙は2006年以来、20年間無投票が続いています。※5月12日午後6時15分のABS news every.でお伝えします