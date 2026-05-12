今月19日に行われるアメリカ・ケンタッキー州の予備選挙が日本の行方をも変えるかもしれません。5月12日「長野智子アップデート（文化放送）」では、株式会社溜池通信の代表取締役・吉崎達彦さんがこの内容について語った。 吉崎「ちょうど今の時期は色んな州で予備選挙をやっていて、今日5月12日もネブラスカ州とウエストヴァージニア州で予備選挙があります。どちらもいわゆるレッドステーツ、