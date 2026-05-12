みんなでつくる党の破産管財人が、「おおつあやか後援会」（大津綾香代表）に２０００万円の返還を求めた訴訟で、管財人側が勝訴した先月２３日の東京高裁判決が確定した。今月９日付。大津氏側が期限までに最高裁に上告しなかった。みんつく党は２０２４年１月に債権者から破産を申し立てられたが、大津氏は同月末に自身が代表を務める「おおつあやか後援会」に２０００万円を移していた。破産手続きを進める管財人は無償行