【第11話】 5月12日公開 第11話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月12日、ジェームスほたて氏によるマンガ「まゆりさんのいる銭湯」の第11話をCOMIC Y-OURSにて公開した。 今回は、帰り道で白いワンピース姿のまゆりさんとばったり。一緒に帰ることにするが突然雨に降られてしまう。びしょ濡れになったまゆりさんの服は当然……。 「まゆりさんのいる銭湯」の