JR中央線は12日午後2時11分ごろから、岐阜県中津川市の坂下駅から長野県の南木曽駅の間の下り線で運転を見合わせましたが、午後3時過ぎに再開しました。 JR東海によりますと、長野県の田立駅と南木曽駅の間で線路設備を確認したためだということです。