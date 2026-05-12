テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーは12日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。自身が「とにかく孤独」を感じた時期があることを打ち明けた。番組では、日本で孤独を感じる人が増えているというテーマのニュースを報道。1983年から2024年までの約40年間に実施された81の研究を分析した研究結果の中で、「孤独を感じる日本人の平均値は、この40年、右肩上がりで増加している」として、中学生から大学