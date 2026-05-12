５月３日の天皇賞・春で８着だったミステリーウェイ（セン８歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は、宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）への出走を検討していることが分かった。１２日、社台サラブレッドクラブがホームページで明らかにした。現在は三重県の社台ファーム鈴鹿に放牧中。前走の天皇賞・春では、逃げて８着に健闘していた。同じ逃げ馬で連覇がかかるメイショウタバルが既に参