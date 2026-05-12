物価高が続くなか、消費の落ち込みが続いています。総務省が発表した3月の家計調査によりますと、2人以上の世帯が消費に使った金額は33万4701円となりました。物価変動の影響を除いた実質で、前年の同じ月に比べ2.9％の減少で、マイナスは4カ月連続です。食品がマイナス2.9％となったほか、なかでも生鮮魚介が、マイナス7.7％と落ち込みが目立ちます。一方、中東情勢が悪化するなか、家事用品などへの支出は、プラス5.5％となり、