ルフトハンザグループは、エアバスA350-900型機とボーイング787-9型機を計20機追加発注した。取締役会の決定に基づき、監査役会で決議した。発注数はいずれも10機で、2032年から2034年にかけて引き渡しを受ける。カタログ価格は77億米ドル。旧世代機の置き換えが目的で、現段階ではグループ内のどの航空会社、拠点に配備するかは決定していない。カーステン・シュポア取締役会長兼最高経営責任者（CEO）は、「長距離航空機20機を追