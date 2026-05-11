鹿児島市の県道できょう夕方、横断歩道を渡っていた男子小学生と車が接触し、男子小学生は軽いけがをしたとみられています。 車はそのまま立ち去り、警察がひき逃げ事件として捜査しています。 「小学生が横断歩道を渡っていたところ、車と接触した」 鹿児島南警察署によりますと、１１日午後5時ごろ、鹿児島市中山2丁目の県道で「小学生が横断歩道を渡っていたところ、車と接触した」と目撃した人から警察に通報がありまし