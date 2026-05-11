聴覚障害者のバレーボール競技の九州地区予選で男女がアベック優勝を果たしました。5月9日に鹿児島市の桜島で行われた聴覚障害者のバレーボール競技。秋に青森で開催される全国障害者スポーツ大会への出場をかけた九州地区予選です。男子は5チーム、女子は7チームが出場し、それぞれ1枠をかけて3セットマッチのトーナメントで戦いました。2025年、全国障害者スポーツ