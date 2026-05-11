石川華望 ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）でのデビューをめざすハロプロ研修生が9日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで「Hello! Project 研修生発表会 2026 〜春の公開実力診断テスト〜」を開催した。毎春恒例の「実力診断テスト」では、ハロプロ研修生が演出や衣装をセルフプロデュースしたパフォーマンスを披露し、審査員や会場及び配信で見守るファンの投票によってメンバーに様々な賞が与えられる。当日は数