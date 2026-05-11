◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）特別な思いがある。カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）を送り出す友道調教師にとって、エンブロイダリーは単なる同世代のライバルではない。父はアドマイヤマーズ。自ら手がけたＧ１３勝馬の初年度産駒だ。「自分のところにいた馬は種馬でも牝馬でも、子供のことはやはり気になるものだよ」と口にする。いつも熱