岸和田競輪のF2は11日、開幕した。A級1、2班の予選10Rは平根優大（22＝福島）が捲りを決めた。前受けから打鐘で5番手。残り1周までに先頭へ出て、ライン3車で出切った。樋口開土（29＝東京）の捲りに迫られる場面こそあったものの、力でねじ伏せた。ただ、本人は厳しかったと振り返る。「（レース前のアップから）脚がいっぱいで。疲れがひどくて脚が重かった。これで1着を取れて、まあ良かった。しっかりケアしたい」12日