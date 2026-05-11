タレントの堀ちえみが10日に自身のアメブロを更新し、母の日にがん闘病当時を振り返りながら日常への感謝を綴った。この日、堀は「母の日のディナー」というタイトルでブログを更新し、夫・尼子勝紀さん、娘・彩月さんとフランス料理店を訪れたことを報告。「今日は久しぶりの講演会でした」と明かし「7年前のがんの告知を受けた直後の、あの大変な時を思い出して…今ある日常に改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました」と講演