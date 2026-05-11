米AMDが5月6日に公開した同社グラフィックス向け最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 26.5.1」を適用すると、3Dソフトウェア「Blender」のレンダリングエンジンが正常に動作しなくなると報告されている。BlenderユーザーはRadeon最新ドライバに要注意。CyclesのGPUアクセラレーションが使えないRadeon環境で最新ドライバを適用し、BlenderでCycleを用いてレンダリングを行おうとすると、正常に動作しなくなるという問題。