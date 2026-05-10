お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が7日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。MBS「痛快!明石家電視台」の収録に参加した際の明石家さんまの楽屋について言及した。おぎやはぎの2人は約20年ぶりに「明石家電視台」の収録に参加。矢作が「楽屋にあいさつしに行ったらさ、さんまさんのね。そしたら、体育座りしている（間）寛平さんと（村上）ショージさんがいるの