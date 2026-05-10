ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）の?次なる戦い?が注目を集めている。井上は同級１位の中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）に勝利し、次戦は世界スーパーフライ級３団体統一王者のジェシー?バム?ロドリゲス（２６＝米国）との激突が有力視されている。専門メディア「ＢＯＸＩＮＧＳＣＥＮＥ」は「３階級制覇王者の中谷を破った。だから次に何が起ころうとも、それに匹敵する試合をするのは非常