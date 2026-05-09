マイケル・キャリック体制となってから好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。プレミアリーグでは現在3連勝中。35試合で勝ち点64を挙げ、来季のCL出場を決めた。CLは23-24シーズン以来の復帰となる。そんな好調ユナイテッドをけん引しているのがポルトガル代表のブルーノ・フェルナンデスだ。今季は特にチャンスメイクに磨きがかかっており、リーグでのアシスト数は19。ケビン・デ・ブライネ、ティアリ・アンリが記録し