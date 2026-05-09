【家電コンサルのお得な話・296】 2026年4月から、「学校給食費の抜本的な負担軽減」がスタートした。文部科学省はこの取り組みについて特設ページを開設し、制度の狙いや概要について詳しく説明している。●国が年間最大6万8200円支援自治体の独自支援で「完全無償」も制度の対象は公立小学校の児童であり、義務教育学校前期課程や特別支援学校小学部も含まれる。一方、公立・私立の中学校の給食費は今回の支援の対象外とな