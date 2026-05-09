新客室のテーマは「りんご」青森のりんご 青森といえば「りんご」を思い浮かべる人も多いですよね。津軽地方に位置する「青森屋 by 星野リゾート」では、そんな青森らしい「りんご」をテーマにした新客室「ほっこりんご和室」が登場！ 2026年8月1日（土）から宿泊することができます。客室の意匠にも注目！新客室「ほっこりんご和室」 定員3名、広さ43〜50?の「ほっこりんご和室」は、りんごの丸みを表現した「りんごアーチ」が目