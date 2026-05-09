ソニーグループ（以下、ソニー）が、エンタテインメントとAIを軸にした成長戦略をさらに加速させる。ソニーは8日、2026年度の経営方針および2025年度の業績に関する説明会を開催し、社長CEOの十時裕樹が、中期経営計画の最終年度に向けた重点テーマおよび今後の方向性について説明した。アニメ事業の強化やAI活用、半導体分野での大型提携などを打ち出し、“エンタメ企業”としての色を一段と鮮明にした。【写真】ソニーグループ