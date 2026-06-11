出会いとは、突然で偶然で必然。しかし出会ったからといって、関係性が発展するかどうかは本人たち次第。それは“ママ友”でも同じかもしれません。『仲良くなりたいと思うママが、自分とは住む世界が違いすぎて。なんでもないパート務めの私は相手にされないよね』それはまるで、高嶺の花。仲良くなりたいと思ったママ友の属性が、自分とはまったく異なる場合、まさにこの言葉がしっくりくるかもしれませんね。高山の頂上に咲く美