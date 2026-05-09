きょう(土)は、低気圧の影響を受ける北日本で雨や風が強まるでしょう。北陸〜東北の雨は次第に弱まりますが、大気の状態が不安定で、天気の急変に注意が必要です。北海道では、道北を中心に雪となる所もあるでしょう。関東から西は、晴れて行楽日和となりそうです。ただ、空気が乾燥しますので、火の元には十分にお気を付けください。梅雨入りした沖縄は、一日雨で朝から気温がほとんど上がらないでしょう。最高気温は、きのうより