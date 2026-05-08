４日、多くの観光客でにぎわう雲南省麗江市の麗江古城。（麗江＝新華社配信／趙慶祖）【新華社北京5月8日】中国商務部が8日発表した2026年1〜3月のサービス貿易額は、前年同期比2.3％増の1兆8229億元（1元＝約23円）だった。うち輸出（受け取り）は11.2％増の7045億2千万元、輸入（支払い）は2.6％減の1兆1183億8千万元。貿易収支は4138億6千万元の赤字で、赤字額は1001億5千万元減少した。分野別では、輸出の伸びが最も大き