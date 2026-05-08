毎年健康診断を受けているから大丈夫、と思っていませんか。実は便潜血検査が陰性でも大腸がんが隠れている可能性があります。さらに「健康的なつもり」の食習慣が、腸に知らず知らず負担をかけている場合もあります。今回のテーマは、「健康診断の限界と見直すべき食習慣」です。「便検査で陰性＝がんなし」ではない中路先生は、健康診断の便潜血検査は出血の有無を調べるスクリーニング検査であるため、出血を伴わない大腸がんは